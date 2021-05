Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zeitungen in Brand gesteckt - Polizei nimmt Verdächtigen fest

Löhne (ots)

(jd) Eine aufmerksame Zeugin bemerkte in der Nähe ihres Wohnhauses an der Koblenzer Straße am Samstag (17.5.) gegen 3.50 Uhr, wie eine männliche Person offenbar ein Feuer legte. Auf Höhe der Hausnummer 5 liegen normalerweise bündelweise zusammengefasst diverse Ausgaben einer Lokalzeitung, die dort von dem Zusteller abgeholt werden. Diese steckte der bis dahin Unbekannte augenscheinlich in Brand. Die Frau verständigte umgehend die Polizei und beschrieb den Beamten eine Person mit einem auffälligen, leuchtend gelben Pullover, einer roten Hose und weißen Turnschuhen. Die unverzüglich eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief positiv: Auf Höhe der Bültestraße trafen die Beamten den Gesuchten an und stellten bei ihm ein Feuerzeug sicher. Der 19-Jährige aus Bad Oeynhausen machte einen stark alkoholisierten Eindruck, zeigte sich unkooperativ. Da der Mann immer wieder aggressiv gegen die Beamten vorging, wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Gewahrsam genommen und auf die Herforder Wache gebracht. Ein dort freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab, dass der Mann zuvor eine große Menge Alkohol getrunken haben muss. Der Sachschaden der verbrannten Zeitungen liegt bei rund 150 Euro. Da der Brand schnell gelöscht werden konnte, wurden keine angrenzenden Gegenstände oder Gebäude beschädigt. Neben der Brandstiftung erwartet den 19-Jährigen eine Ordnungswidrigkeitsanzeige, da er die Ausgangssperre missachtet hat.

