Polizei Düsseldorf

POL-D: Unterstützung bei der Fahndung des Polizeipräsidiums Dortmund - Polizei fahndet nach Ferrari-Dieb

Düsseldorf (ots)

Pressemeldung des Polizeipräsidiums Dortmund: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/4683651

Bereits am 8. November 2019 brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Dortmunder Süden ein und entwendeten unter anderem einen Ferrari. Die Täter sollen auch Bezüge ins Rheinland bzw. in die Landeshauptstadt haben. Nun bittet die Dortmunder Polizei um Hinweise an die Kriminalwache unter 0231-132-7441.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Gunnar Wortmann

Telefon: 0231/132-1028

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell