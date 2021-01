Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Versuchter Wohnungseinbruch - Türschloss demoliert

Enger (ots)

(jd) Eine 52-jährige Engeranerin alarmierte heute Nacht (14.1.), um 0.10 Uhr die Polizei. Die Frau war kurz zuvor zu ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Adlerstraße gekommen und stellte fest, dass ihr Türschloss beschädigt war und sich die Tür deshalb nicht öffnen ließ. Die Polizeibeamten zogen zur Öffnung der Wohnung die Feuerwehr hinzu. Augenscheinlich hielt das Türschloss dem Einbruchsversuch stand und die Wohnung wurde nicht betreten. Im Zuge der Ermittlungen teilte ein Nachbar den Beamten mit, dass sich am Abend ein dunkel gekleideter Mann, der einen schwarzen bis zu den Knien reichenden Mantel trug, an dem Mehrfamilienhaus aufhielt. Der Mann, der mit osteuropäischen Akzent sprechen soll, klingelte gegen 19.00 Uhr bei dem 45-Jährigen, um sich Zutritt zu dem verschlossenen Hausflur zu verschaffen. Da der bisher Unbekannte keine Angaben dazu machen konnte, zu welcher Partei er wolle, verwehrte der Anwohner den Zutritt. Ob es sich bei dem beschriebenen Mann um denjenigen handelt, der sich Zutritt zu der Wohnung verschaffen wollte, ist unklar. Wie der Unbekannte in das Haus gelangte, wird aktuell noch ermittelt. Die Polizei bittet daher weitere Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Mann oder anderen verdächtigen Personen machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

