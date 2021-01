Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Unfallverursacher

Bild-Infos

Download

Herford (ots)

(jd) Ein 29-jähriger Anwohner der Halberstädter Straße beobachtete gestern (13.1.), um 21.30 Uhr eine Unfallflucht. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer fuhr mit seinem grauen Kombi in Fahrtrichtung Quedlinburger Straße zunächst an dem geparkten Opel Astra eines 23-jährigen Herforders vorbei. Kurz hinter dem Auto hielt der Fahrer an und setze sein Auto zurück. Dabei stieß er gegen das geparkte Auto und beschädigte dieses massiv, sodass ein Schaden am Opel von rund 5.000 Euro entstand. Ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, entfernte sich der bisher Unbekannte über die Feuerwehrzufahrt zwischen den Häusern Halberstädter Straße 41 und 43. Der Zeuge alarmierte daraufhin die Polizei. Die eingetroffenen Beamten stellten vor Ort einige Fahrzeugteile des Unfallverursachers sicher, die das Verkehrskommissariat aktuell auswertet. Die Spurenlage ergibt bisher, dass der flüchtige Pkw hinten links stark demoliert ist und insbesondere die Lichtanlage massiv beschädigt wurde. Die Polizei bittet den Unfallverursacher oder weitere Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Pkw machen können, sich umgehend beim Verkehrskommissariat unter 05221/8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell