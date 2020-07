Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Handy aus Auslage gerissen

Bünde (ots)

(um) Am Dienstag (21.07.) Nachmittag, gegen 16.16 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Dieb ein Ladengeschäft in der Eschstraße. Der mit Mundschutz bekleidete Mann interessierte sich in der Auslage für ein Mobiltelefon. Das Gerät ist gegen Diebstahl mit einem Kabel in der Auslage gesichert. Der Täter löste den Alarm aus, indem er das hochwertige Handy von der Sicherung riss. Sogleich lief er dann aus dem Geschäft über die Eschstraße in Richtung Laurentiuskirche. Der etwa 175 cm große Täter mit Basecap konnte unerkannt über den dortigen Parkplatz trotz Nacheile eines Zeugen verschwinden. Die Polizei bittet in diesem Fall die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann den Mann näher beschreiben bzw. hat etwas beobachtet. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell