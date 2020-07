Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Audi-Fahrer ohne Erlaubnis unterwegs- Beamte stellen Drogenkonsum fest

Vlotho (ots)

(sls) Im Rahmen einer Streifenfahrt fiel Polizeibeamten am Donnerstagabend (2.7.) auf der Herforder Straße in Vlotho der Fahrer eines roten Audi A 3 aufgrund hoher Geschwindigkeit auf. Um eine allgemeine Verkehrskontrolle durchführen zu können, folgten die Beamten dem Audi-Fahrer bis zur Karlstraße, wo er gegen 19.35 Uhr angehalten und kontrolliert wurde. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der 45-Jährige aus Vlotho nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Diese wurde ihm schon vor einigen Jahren entzogen. Desweiteren konnten durch die Beamten der Genuss von Betäubungsmitteln beim Vlothoer festgestellt werden. Durchgeführte Drogentests am Anhalteort verliefen positiv, so dass dem Beschuldigten Blutproben entnommen werden mussten. Als wenn die vorherigen Verkehrsstraftaten noch nicht reichten, war der Beschuldigte noch mit einem Audi unterwegs, für den keine ordnungsgemäße Zulassung bestand. Das Fahrzeug wurde bereits im letzten Jahr abgemeldet und nicht wieder zugelassen. Da sich britische Kennzeichen am Pkw befanden und der 45-Jährige auch keine Zulassungsbescheinigung vorweisen konnte, besteht der Verdacht, dass er die Kennzeichen widerrechtlich am Audi angebracht hat, um mit diesem fahren zu können. Den Vlothoer erwarten nun mehrere Anzeigen wegen diverser Verkehrsstraftaten. Das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugen wurde ihm von den Polizeibeamten deutlich untersagt.

