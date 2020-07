Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Pkw- Täter überwinden Fahrzeugsicherung

Löhne (ots)

(sls) Die Polizei Herford ist auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zum Aufbruch eines Pkw in Löhne am Vienhorst machen können. Durch die Nutzer wurde ein Seat Tarraco am Mittwochabend (1.7.) gegen 22.30 Uhr unter einem Carport mit dem Schließsystem Kessy verschlossen abgestellt. Im Laufe der Nacht wurde das Fahrzeug durch die Täter das Schließsystem auf bisher unbekannte Art und Weise überwunden, dass Fahrzeug geöffnet und komplett durchsucht. Mit geöffneten Türen und Heckklappe wurde das Fahrzeug dann zurückgelassen. Als Diebesgut entwendeten die Täter eine Tankkarte und ein Ladegerät für ein Pokemon-Go Gerät. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Aufbruch, oder auch verdächtigen Personen im Umkreis des Tatortes machen können, sich zu melden (Tel.05221-8880)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell