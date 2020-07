Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Mehrere Taschendiebstähle- Täter entwenden Geldbörsen

Herford, Bünde, Hiddenhausen (ots)

(sls) Gleich zu drei Diebstählen ist es am Donnerstagmittag (2.7.) im Kreisgebiet gekommen. In Herford wurde aus der Handtasche einer 87-Jährigen Herforderin in einem Discounter am Westring eine braune Ledergeldbörse entwendet. Neben diversen persönlichen Papieren befand sich in der Geldbörse auch ein drei-stelliger Geldbetrag.

Gegen 10.25 Uhr wurde eine weitere Seniorin Opfer eines Diebstahls in Hiddenhausen. Die 66-Jährige befand sich in einem Discounter an der Bünder Straße als sie im Markt von zwei Frauen angesprochen worden und um Hilfe gebeten wurde. Durch die Hilfe war sie kurz abgelenkt und hatte ihre Handtasche nicht mehr im Blick. Bei der anschließenden Bezahlung an der Kasse stellte die Geschädigte fest, dass ihre blaue Geldbörse aus der Tasche entwendet wurde. In dieser befanden sich diverse persönliche Papiere, sowie EC- und Versicherungskarten.

Die komplette Handtasche wurde ebenfalls am Donnerstag gegen 15.15 Uhr einer 86-Jährigen aus Bünde entwendet. Sie befand sich in einem Discounter an der der Haßkampstraße, als sie ihre Handtasche kurz unbeaufsichtigt im Einkaufwagen ließ. Diesen Moment nutzten Unbekannte, um die schwarze Handtasche aus dem Wagen zu entwenden. In der Tasche befanden sich eine braune Geldbörse und Brieftasche, sowie ein graues Brillenetui (mit Brille), verschiedene persönliche Dokumente und etwas Bargeld.

Die Polizei Herford hofft in allen drei Diebstählen auf mögliche Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder auch Verbleib des Diebesgutes geben können. Bitte melden sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell