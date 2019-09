Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch - Unbekannte steigen in Kindergarten ein

Herford (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Freitag (6.9.), um 19:00 Uhr, und Sonntag, um 13:45 Uhr, brachen unbekannte Täter in einen Kindergarten an der Glatzer Straße ein. Über ein Fenster verschafften sich die Unbekannten Zutritt zu dem Gebäude. Im Innern durchwühlten sie einen Schrank im Büro und flohen anschließend über ein weiteres Fenster. Eine Auflistung entwendeter Dinge wird derzeit durch den Kindergarten zusammengetragen. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich unter 05221 - 888 0 zu melden.

