Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus einem Audi- Täter entwenden Laptop

Spenge (ots)

(sls) Am Lönsweg in Spenge wurde am Montagabend die Heckscheibe eines silber farbenden Audis eingeschlagen. Der Pkw stand ab 22:20 Uhr abgeparkt auf einem Parkplatz im Bereich einer Spielhalle. Als der Geschädigte gegen 22:50 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er die Beschädigung. Aus dem Inneren wurde ein Laptop der Marke Lenovo und ein Key-Bord (Korg Pa4X) entwendet. Der Gesamtschaden wird auch ca. 2700 geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Diebstahl machen können, sich mit der Direktion Kriminalität (Tel. 05221-8880) in Verbindung zu setzen.

