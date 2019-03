Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Mercedes V-Klasse - Scheibe zersplittert beim Tür aufhebeln

Herford (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Samstag (23.3.), 20:30 Uhr und Sonntag, 00:50 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen geparkten Mercedes V250d an der Arndtstraße ein. Sie versuchten eine Fahrzeugtür durch Hebeln zu öffnen und zerstörten dabei das Fensterglas. Der Herforder Besitzer hatte seinen Wagen am Abend vor dem Gebäude einer Bank in der Innenstadt abgestellt. Als der 46-Jährige ein paar Stunden später zurückkehrte, entdeckte er die Beschädigung. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 1.500 Euro. Hinweise zu dieser Tat nimmt die Direktion Kriminalität unter Telefon 05221 - 888 0 entgegen.

