POL-SI: Räuberischer Diebstahl: Polizei sucht 1,90 Meter großen Verdächtigen

Kreuztal (ots) - Bereits am vorletzten Freitag (16.11.2018) um kurz nach 07:00 Uhr erwischte eine aufmerksame Mitarbeiterin eines Einkaufsmarktes an der Marburger Straße einen Ladendieb auf frischer Tat. Der unbekannte Mann flüchtete zunächst in Richtung Ausgang, konnte dort aber von der couragierten Angestellten angesprochen und kurzfristig aufgehalten werden. Nach einem sich anschließenden Gerangel ließ der Unbekannte seine braune Umhängetasche, in der sich mehrere zuvor entwendete Lebensmittel befanden, zurück und rannte auf die Straße.

Das Kreuztaler Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Öffentlichkeit um Hinweise zu dem unbekannten Ladendieb, der wie folgt beschrieben werden kann:

Etwa 25 Jahre alt, 1,90 Meter groß, schlank, mit dunklen, leicht gelockten Haaren, insgesamt südländisch aussehend und gebrochen deutsch sprechend sowie bekleidet mit einer dunklen Jacke mit Pelzkragen und blauen Jeans.

Ein Lichtbild der zurückgelassenen braunen Lederhandtasche der Marke "Strellson", in der sich zudem eine schwarze Musikbox befand, befindet sich im Anhang und könnte zur Identifizierung des Tatverdächtigen beitragen.

Hinweise nimmt die Polizei unter 02732-9090 entgegen.

