Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Kraftstoffdiebstahl auf Innenstadt-Baustelle - Schlauch hängt aus Radlader heraus

Vlotho (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Samstag (23.3.), 17:15 Uhr und Sonntag, 7:45 Uhr, entwendeten unbekannte Täter Dieselkraftstoff aus einem Baufahrzeug an der Langen Straße. Die Täter überwanden die Baustellenabsperrung, führten einen Schlauch in den Tank des Radladers ein und zapften Diesel ab. Schließlich flohen sie, ohne den Schlauch zu entfernen und nahmen damit in Kauf, dass weiterer Kraftstoff in einen Gully austreten konnte. Einem aufmerksamen Zeugen war am Sonntagmorgen der heraushängende Schlauch aufgefallen und er verständigte die Polizei. Die eingesetzten Polizeibeamten zogen die Feuerwehr hinzu, welche sich um den Kraftstoff im Gully kümmerte. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch unklar. Hinweise zu dieser Tat nimmt die Direktion Kriminalität unter Telefon 05221 - 888 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell