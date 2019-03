Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - 15 Jähriger Radfahrer verletzt

Vlotho (ots)

(mas) Am Freitag (22.03.), gegen 15.40 Uhr, kam es auf der Weserstraße in Vlotho zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 24 Jähriger aus Barntrup befuhr mit seinem Kraftrad die Weserstraße aus Richtung Kalletal kommend in Richtung Vlotho. In Höhe der Haus Nr. 110 beabsichtigte der 24 Jährige mit seinem Kraftrad zu wenden und querte hierbei den parallel zur Fahrbahn verlaufenden Fuß.-Radweg. Hierbei stieß der 24 Jährige mit einen 15 Jährigen Radfahrer aus Kalldorf zusammen, welcher den Radweg mit seinem Fahrrad ebenfalls aus Richtung Kalletal in Richtung Vlotho befuhr. Beide Beteiligten kamen bei dem Zusammenstoß zu Fall. Der 15 Jährige Radfahrer zog sich hierbei eine Fraktur am Handgelenk zu und wurde mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Der 24 Jährige blieb unverletzt. Das Kraftrad, sowie das Fahrrad wurden leicht beschädigt

