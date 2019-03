Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Bande aus Rumänien in Rödinghausen und Bünde unterwegs

Bünde, Rödinghausen (ots)

(um) In den vergangenen Tagen kam er vermehrt zu Geldbörsendiebstählen in Verbrauchermärkten in Bünde und Rödinghausen. Die bislang unbekannten Täter lenkten die Geschädigten ab und bedienten sich in mindestens vier Fällen dann aus Handtaschen an oder in den Einkaufswagen. Die Polizei prüft einen Zusammenhang der Taten mit einer Bande rumänischer Staatsangehöriger. Auffallend ist hier, dass die Personenbeschreibungen von zuletzt gestern angetroffenen Personen mit den Täterbeschreibungen überein stimmen. Die Polizei bittet darum diese Art des aggressiven Bettelns, welches verboten ist im Kreisgebiet Herford, mitzuteilen. In diesen Fällen verständigen sie die nächstgelegene Polizeidienststelle oder wählen den Notruf 110.

