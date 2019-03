Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Kofferaufbau eines LKW beschädigt - Verursacher flüchtet im Industriegebiet Unterer Hellweg

Löhne (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Donnerstag (28.2.), 15:10 Uhr, und Freitag, 6:30 Uhr, fuhr ein bislang unbekanntes großes Fahrzeug gegen einen an der Ecke Scheidkamp/Unterer Hellweg parkenden LKW. Der Fahrer des gelben MAN-Lasters hatte sein Fahrzeug am Nachmittag auf einem Parkstreifen abgestellt. Am darauffolgenden Morgen stellte er einen Schaden am Kofferaufbau fest. Der Unfallverursacher hat in einer Höhe von etwa 3,80 Meter den Aufbau touchiert. Er entfernte sich vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 4.000 Euro. In diesem Fall bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen LKW geben können, melden sich bitte bei der Direktion Verkehr unter der Telefonnummer 05221 888-0.

