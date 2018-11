POL-HF: Mit der dunklen Jahreszeit steigen die Zahl der Wohnungseinbrüche

Herford, Enger, Spenge, Hiddenhausen, Vlotho, Löhne, Kirchlengern, Rödinghausen, Bünde (ots) - (hay) Mit Beginn der dunklen Jahreszeit verzeichnet die Kreispolizeibehörde Herford einen Anstieg der Wohnungseinbrüche. In der zurückliegenden Woche wurden kreisweit 14 Wohnungseinbrüche angezeigt. Eine Zentrierung lag mit 10 Taten in Löhne. Die überwiegenden Fälle meldeten die Geschädigten am 23.11.2018 und 27.11.2018. Die Tatzeiten fielen vermehrt in den Nachmittagsstunden. Weitere Übereinstimmungen ergeben sich bei der Tatbegehung. Die unbekannten Täter wählten in allen Fällen das Aufhebeln von Fenstern und Terrassentüren. Vermutlich handelt es sich bei der Tätergruppierung um sogenannte mobile oder reisende Täter, die nicht in den Bereichen der Tatorte ansässig sind. In Hiddenhausen wurden zwei Einbrüche gemeldet und in Herford und Spenge jeweils einer. Die Polizei führte am Mittwoch (28.11.) ganztägig einen weiteren integrativen Fahndungs- und Kontrolltag durch. Durch die Bündelung von zivilen und uniformierten Kräften aus allen Direktionen wurden bei dem Einsatz 79 Fahrzeuge kontrolliert. 86 Personen wurden im Rahmen der Streife oder an Kontrollstellen im Kreisgebiet überprüft. Weiterhin führen die Beamten der Bezirksdienste in den Kommunen Dämmerungsstreifen durch. Auch wenn die Polizei die Bekämpfung des Wohnungseinbruchsdiebstahls besonders im Fokus hat, bleibt die Mitwirkung der Bevölkerung ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Bei verdächtigen Wahrnehmungen sollte unbedingt die Polizei über den Notruf 110 informiert werden. Bauliche Nachrüstungen an Häusern oder Wohnungen erschweren Einbrechern die Tatausführung. Jeder Interessierte sollte sich hier kostenlos durch die Experten der Polizei beraten lassen. Auskünfte werden auch zu Möglichkeiten der Förderungen erteilt. Nähere Informationen erhalten Sie auch im Internet unter www.riegelvor.nrw.de und https://herford.polizei.nrw/

