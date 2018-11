POL-HF: Verkehrsunfall auf der Herforder Straße

Bünde (ots) - (tü) Am Dienstag, 06.40 Uhr, fuhr ein 41-jähriger Bünde mit seinem VW Touran auf der Herforder Straße in Richtung Innenstadt. In Höhe einer Tankstelle zwischen der Haßkampstraße und dem Südring kam er nach links von seinem Fahrstreifen ab und geriet auf den Gegenfahrstreifen. Hier prallte er frontal gegen den Honda Civic des entgegenkommenden 33-jährigen Bielefelders, der auf der Herforder Straße in Richtung Südring fuhr. Beide Unfallbeteiligte wurden verletzt. Sie wurden mit dem RTW dem Krankenhaus Bünde. Beide wurden nach ambulanter Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen. Die Fahrzeuge waren derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Herforder Straße wurde zwischen der Haßkampstraße und dem Südring für die Dauer der Bergung und der polizeilichen Unfallaufnahme gesperrt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 14 000 Euro.

