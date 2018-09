POL-HF: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich - drei Schwerverletzte

Herford (ots) - (mmb) Am Sonntag (09.09.2018) gegen 18.50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Hombergstraße/ Holtstraße. Die 66-jährige Fahrerin eines Toyota Yaris aus Löhne befuhr hier aus Herford kommend die untergeordnete Holtstraße und missachtete im Kreuzungsbereich die Vorfahrt eines 68-jährigen Fahrers aus Löhne, der mit einem VW Golf die Hombergstraße in Richtung Löhner Straße befuhr. Beide Fahrzeuge wurden durch die Wucht des Aufpralls in den Straßengraben und auf das angrenzende Feld geschleudert. Während die Toyota-Fahrerin ihr Fahrzeug selbständig verlassen konnte, behinderte die Seitenlage des VW Golf die Bergung der beiden verletzten Insassen. Der Fahrer und seine 65-jährige Beifahrerin wurden durch die Feuerwehr befreit und alle Verletzten durch Rettungswagen und den eingesetzten Rettungshubschrauber Christoph 13 Krankenhäusern in Bielefeld, Osnabrück und Bünde zugeführt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von zirka 20000 Euro.

