POL-HF: Aufmerksamer Verkehrsteilnehmer findet verunfallten Motorradfahrer

Vlotho (ots) - (mmb) Heute (Sonntag, 09.09.2018) gegen 11.30 Uhr stürzte ein 60-jähriger Kawasaki-Fahrer aus Preußisch Oldendorf in einer 90-Grad Linkskurve der Dornberger Heide, nachdem er in Fahrtrichtung Löhne auf der Fahrbahn einen Stein überfahren hatte. Fahrer und Krad kamen im tiefergelegenen Graben zur Endlage. Ein aufmerksamer nachfolgender Motorradfahrer bemerkte wenig später einen Lichtstrahl aus der Böschung und wurde so auf den verunfallten Motorradfahrer aufmerksam. Der Verletzte wurde einem Herforder Krankenhaus zugeführt. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

