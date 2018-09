POL-HF: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Spenge, Am Heistersiek (ots) - Bro: Am Samstag, 08.09.2018, in der Zeit zwischen 09:15 Uhr und 14:00 Uhr, ereignete sich in Spenge in der Straße Am Heistersiek ein Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Ein dort abgestellter PKW Opel Tigra, Farbe schwarz, wurde im Frontbereich an der Stoßstange und an der Motorhaube beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1500 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise auf den Flüchtigen und sein Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Direktion Verkehr der Kreispolizeibehörde Herford unter Tel.: 05221 8880 in Verbindung zu setzen.

