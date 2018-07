POL-HF: Serie von Sachbeschädigungen an geparkten Autos

32120 Hiddenhausen (ots) - (hay) Am letzten Freitag (6.7.) wurden der Polizei aus dem Bereich der Lindenstraße verschiedene Sachbeschädigungen an geparkten Autos gemeldet. Bislang unbekannte Täter zerstachen die Reifen und beschädigten die Lackierungen in der Zeit zwischen 02:15 Uhr - 02:30 Uhr an einem weißen Seat Leon, einem schwarzen Seat Mii und einem grauen Peugeot 206. Der Gesamtschaden beträgt mindestens 1.500 Euro. Erst am letzten Wochenende zeigten verschiedene Geschädigte zurückliegende Beschädigungen durch Lackkratzer bei der Polizei an. Im Ortsteil Oetinghausen wurden in der Kreuzstraße im Mai und im Juni zwei Autos zerkratzt. Im Juni handelte es sich um einen grünen Opel Adam und einen schwarzen Seat Ibiza, der bereits im Mai schon einmal beschädigt wurde. In diesen Fällen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Tatzusammenhänge werden geprüft. Hinweise zu allen Taten nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 05521 888-0 entgegen.

