POL-HF: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Löhne, Brückenstraße / A 30 (ots) - Bro. Am Freitag, 06.07.2018, um 12:15 Uhr, ereignete sich in Löhne, Brückenstraße / Auffahrt zur A 30 Richtung Osnabrück, ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 21jähriger Fahrzeugführer aus Bad Oeynhausen wollte die Autobahn verlassen und fuhr auf die Brückenstraße. Dabei beachtete er nicht die Vorfahrt gegenüber einer 68jährigen Fahrzeugführerin aus Porta Westfalica, die mit ihrem PKW Toyota die Brückenstraße in Richtung Löhner Straße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Beide kamen mit Rettungsfahrzeugen zur ambulanten Behandlung in nahegelegene Krankenhäuser. Die beteiligten Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 14000 Euro.

