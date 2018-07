POL-HF: Verkehrsunfall mit Verletzten-Autofahrer übersieht Gegenverkehr

Herford (ots) - (mas) Am Samstag (07.07.), gegen 13.05 Uhr, kam es in der Straße "Auf der Freiheit", Höhe des Einmündungsbereiches der "Arndtstraße", zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten. Ein 50-Jähriger aus Bielefeld befuhr mit seinem Toyota die Straße "Auf der Freiheit", aus Richtung "Bahnhofstraße" kommend, in Richtung der "Berliner Straße". In Höhe der Einmündung "Arndtstraße" beabsichtigte der 50-Jährige mit seinem PKW zu wenden. Hierbei übersah dieser einen 44-Jährigen aus Hiddenhausen, welcher mit seinem Mercedes die Straße "Berliner Straße" in Richtung "Auf der Freiheit" befuhr. Im o.g. Einmündungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß, bei welchem der 44-Jährige, sowie die Beifahrerin des 50-jährigen Bielefelders verletzt worden sind. Der 44-Jährige wurde nur leicht verletzt und nach einer Behandlung durch eine Rettungswagenbesatzung vor Ort entlassen. Die 45-jährige Beifahrerin wurde mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 25000 Euro.

