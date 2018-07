Vlotho (ots) - (Lip) Am 07.07.2018 gegen 12:20 Uhr war ein 50jähriger Rover-Fahrer mit seinem Wohnanhänger auf der Hohenhausener Straße unterwegs, als er im Fahrzeuginneren Qualm bemerkte. Unmittelbar darauf schlugen bereits Flammen aus dem Motorraum. Dem Pkw-Führer gelang es vor Eintreffen der alarmierten Feuerwehr gerade noch, den Wohnanhänger abzukuppeln. Der Pkw brannte jedoch komplett aus, wobei nach Schätzungen ein Sachschaden von ca. 6000 Euro entstand. Zudem entstanden Schäden an der Fahrbahndecke und der angrenzenden Böschung. Brandrestte wurden mittels Radlader von der Unfallstelle entfernt, die Höhenhausener Sttraße wurde für die Dauer der Lösch- und Aufräumarbeiten in beide Richtungen gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell