POL-HS: Gaststätteneinbruch
Heinsberg-Oberbruch (ots)
In der Nacht zu Dienstag (26. Mai) drangen unbekannte Täter zwischen Mitternacht und 6 Uhr morgens gewaltsam in eine am Aloysiusplatz gelegene Gaststätte ein. Ersten Ermittlungen zufolge machten sie jedoch keine Beute.
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