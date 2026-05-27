POL-HS: Gaststätteneinbruch

Wassenberg-Effeld (ots) - Am Sonntag (24. Mai), gegen 19.10 Uhr, wurde ein 16-Jähriger am Effelder Waldsee von zwei bislang unbekannten Tätern gewaltsam festgehalten, bedroht und aufgefordert, ihnen den Schlüssel zu seinem Mofa zu geben. Nachdem er dies verweigerte und die Person, die ihn festhielt von sich stieß, verließen die beiden Täter die Örtlichkeit. Kurz darauf trafen der 16-Jährige und die beiden ...

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