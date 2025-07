Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugensuche nach nächtlichem Straßenraub

Heinsberg-Grebben (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (3. Juli) wurde ein 18-Jähriger auf dem Nachhauseweg in der Glanzstoffstraße von zwei Unbekannten ausgeraubt. Der junge Mann war gegen 00.30 Uhr zu Fuß auf der Gartenstraße unterwegs und bog von dort auf die Glanzstoffstraße in Gehrichtung Grebbener Straße ab. In Höhe einer Seitengasse bedrohten ihn dann zwei männliche Unbekannte mit Messern und forderten die Herausgabe seiner Brusttasche. Als sich der 18-Jährige weigerte, riss ihm einer der Täter die Tasche vom Oberkörper. Danach flüchteten die Räuber über die Gartenstraße in Richtung des Bahnhofparkplatzes Oberbruch. Einer der Täter war etwa 175 Zentimeter groß und dünn. Er hatte braune Haare, gebräunte Haut und auf der rechten Halsseite eine Tätowierung mit arabischen Zeichen. Er war dunkel gekleidet und hatte ein westasiatisches Erscheinungsbild. Sein Komplize trug eine grüne Jacke und wirkte ebenfalls westasiatisch. Wer kann sachdienliche Angaben machen, um den Raub aufzuklären? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat in Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell