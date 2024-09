Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Trickdiebstahl/Zeugen gesucht

Heinsberg (ots)

Eine 85-jährige Frau aus Heinsberg wurde am 11. September (Mittwoch) Opfer eines Trickdiebstahls. Sie hatte bereits am 10. September (Dienstag) in einem Geschäft in Heinsberg eine Frau kennengelernt. Diese hatte ihr aufgrund ihrer Behinderung geholfen nach Hause zu kommen und sich dann noch kurz in ihrer Wohnung aufgehalten. Am nächsten Tag tauchte diese Frau, die sich "Caro" nannte, wieder in ihrer Wohnung auf und brachte Brötchen mit. Die Unbekannte hatte ihre Tochter dabei und wollte mit der Heinsbergerin gemeinsam frühstücken. Dabei hielt sie sich teilweise mit dem Kind im Wohnzimmer auf, während die Seniorin in der Küche war. Diese nahm wahr, dass die Unbekannte offenbar ihr Wohnzimmer durchsuchte. Die Frau verabschiedete sich unter einem Vorwand kurz darauf. Anschließend musste die alte Dame feststellen, dass ein hoher dreistelliger Geldbetrag fehlte. Die Unbekannte war etwa 165 Zentimeter groß, zirka 25 bis 30 Jahre alt und hatte schwarze Haare, war nach eigenen Angaben Italienerin und hatte eine schlanke Statur. Sie sprach gut Deutsch und trug ein schwarzes Tuch um den Kopf gebunden. Ihr Kind war zirka zwei bis drei Jahre alt, weiblich, hatte einen nach oben gebundenen Zopf und trug eine pinke Jacke sowie eine dunkle Hose. Wer hat die Frau mit dem Kind gesehen oder kann Angaben zu ihrer Identität machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

