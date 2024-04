Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Werkzeug aus Transportfahrzeug entwendet

Wegberg-Rath-Anhoven (ots)

Unbekannte Täter drangen zwischen letzter Woche Donnerstag (11. April), 22 Uhr, und Freitag (12. April), 08.15 Uhr, gewaltsam in ein an der Rather Straße abgestellten Transporter ein und entwendeten aus dem Fußraum der Beifahrerseite einen blauen Koffer, in dem sich eine Kernbohrmaschine befand.

