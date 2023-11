POL-HS: Kupferdiebstahl an Friedhofskapelle

Wegberg (ots) - Am Dienstag (28. November) kam es im Stadtgebiet zu zwei vollendeten Tageswohnungseinbrüchen. Zwischen 14.30 Uhr und 19.10 Uhr verschafften sich Unbekannte im Doldenweg gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und stahlen nach ersten Erkenntnissen Bargeld. In der Tüschenbroicher Straße drangen unbekannte Täter zwischen 16 Uhr und 20 Uhr ebenfalls gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein. Dort ...

