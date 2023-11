Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw streift Fußgänger

Zeugen gesucht

Wegberg-Merbeck (ots)

Am Samstagabend (25. November) führte ein Mann gegen 20 Uhr seinen Hund auf dem Schürensteg, von der Krefelder Straße aus kommend in Gehrichtung In Venn aus. Hierbei ging er laut seiner Angaben am linken Straßenrand neben dem Grünstreifen spazieren. Zur gleichen Zeit war ein dunkler Audi A3 mit Heinsberger Kennzeichen in gleicher Fahrtrichtung unterwegs. Als der Wagen den Fußgänger passierte, berührte der linke Außenspiegel des Fahrzeugs die rechte Hand des Wegbergers, der daraufhin zurücksprang und stürzte. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Der Hund wurde laut Aussage des Mannes ebenfalls vom Audi erfasst und lief danach weg. Das Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde Heinsberg sucht nun Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Unfall in Zusammenhang stehen könnten. Hinweise können per Telefon unter der Telefonnummer 02452 9200 oder über den Link (https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis) abgeben werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell