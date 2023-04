Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Angeblicher Spendensammler gesucht

Heinsberg (ots)

Am Mittwoch (26. April) wurden mehrere Menschen gegen 11.30 Uhr von einem bislang unbekannten Mann an der Borsigstraße, in der Nähe eines Schuhgeschäfts, angesprochen. Dieser gab sich als Spendensammler aus und führte ein Schreiben mit sich, auf dem bereits mutmaßliche Spendenabgaben und Unterschriften aufgeführt waren. Als bei einem Mann Zweifel hinsichtlich der Berechtigung der Spendenaktion aufkamen, bat er den Sammler darum, sich auszuweisen. Dieser flüchtete danach mit einem silbergrauen Audi in Richtung Karl-Arnold-Straße. Der Sammler hatte ein süd-osteuropäisches Erscheinungsbild, war etwa 40 Jahre alt, zirka 170 Zentimeter groß und leicht untersetzt. Er hatte schwarze Haare und eine Glatze am Hinterkopf. Er war mit einer blauen Jeanshose, einer schwarzen Blouson-Jacke und blauen Turnschuhen bekleidet. Wer kann Hinweise zur Identität des beschriebenen Mannes geben? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat in Hückelhoven unter der Telefonnummer 02452 920 0. Zudem können Sie diese auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

