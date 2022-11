Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Motoröl in Briefkasten geschüttet/ Polizei sucht Zeugen

Wassenberg und Erkelenz (ots)

In der Nacht des 31. Oktobers haben Unbekannte Täter Motoröl in zwei Briefkästen der Sparkassen in Wassenberg an der Graf-Gerhard-Straße und in Erkelenz an der Krefelder Straße geschüttet. Die Polizei bittet um Hinweise, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten. Zuständig sind in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven und Erkelenz, Telefonnummer 02452 920 0. Zudem können Sie Hinweise auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell