Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Anhängerdiebstähle

Erkelenz/-Golkrath (ots)

Unbekannte Personen stahlen im Stadtgebiet sowie in Golkrath jeweils einen Kfz-Anhänger. Auf der Gewerbestraße Süd, wo ein Anhänger mit Hamburger Kennzeichen (HH-) auf einem Firmengelände abgestellt war, lag die Tatzeit zwischen dem 01. Oktober und dem 17. Oktober. In Golkrath lag der Tatort in der Straße Am Buschhausen. Dort entwendeten Diebe einen Anhänger mit Heinsberger Kennzeichen (HS-) in der Nacht von Sonntag (16. Oktober), 23.30 Uhr, auf Montag (17. Oktober), 6 Uhr, aus einer Hauseinfahrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell