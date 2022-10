Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Tankstelle aufgebrochen

Wassenberg (ots)

Indem sie die Tür aufhebelten, verschafften sich bislang unbekannte Täter am 11. Oktober (Dienstag) Zutritt zum Verkaufsraum einer Tankstelle an der Gladbacher Straße. Sie stahlen nach ersten Erkenntnissen Zigarettenpackungen. Einer der Täter war mit einer schwarzen Haube, einem schwarzen Schal, einem weißen Oberteil, Handschuhen und einer schwarzen Hose bekleidet. Er führte eine grüne Tasche mit sich. Der zweite Täter trug eine orangefarbene Mütze, eine medizinische Maske, eine dunkle Jacke, Handschuhe und eine schwarze Hose. Wer hat die Täter beobachtet oder kann Hinweise zur Tat geben? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452´920 0. Alternativ besteht die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell