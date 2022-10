Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Trickdiebstahl durch falsche "Wasserwerker"

Wegberg (ots)

Am Mittwoch (5. Oktober) klopfte ein unbekannter Mann gegen 10 Uhr an die Tür einer Mietwohnung an der Straße Fichtenweg. Er gab an, dass es im Haus zu einem Rohrbruch gekommen wäre und er nachschauen müsse, ob ein Schaden entstanden wäre. Die Bewohner, ein älteres Ehepaar, ließ den Mann daraufhin eintreten und er prüfte die Wasserleitungen sehr ausgiebig. Nach zirka 15 Minuten verließ er die Wohnung wieder. Erst einige Tage später stellte das Ehepaar fest, dass Schmuckstücke fehlten und erstattete Anzeige.

