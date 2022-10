Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Angetanzt und bestohlen

Erkelenz (ots)

Am Montag, 3. Oktober, wurde ein 37-jähriger Erkelenzer gegen 16 Uhr von einem unbekannten Mann angetanzt und umarmt. Dabei zog ihm der Unbekannte sein Handy aus der Hosentasche. Als er dies bemerkte, stellte er noch eine weitere verdächtige Person fest, die zu dem "Tänzer" zu gehören schien. Er forderte daraufhin sein Handy zurück, welches ihm die Täter nur gegen Zahlung von Geld übergeben wollten. Er gab an, keines bei sich zu führen und erhielt sein Mobiltelefon trotzdem zurück. Der Mann der ihn bestohlen hatte, war etwa 25 Jahre alt, 175 Zentimeter groß und schlank. Er hatte kurze, dunkle Haare und trug ein dunkles Oberteil mit grünem Emblem sowie eine dunkle Jogginghose mit Streifen an den Seiten. Sein Begleiter war etwa 30 Jahre alt, zirka 180 Zentimeter groß und sehr schlank. Beide Männer sprachen nur gebrochen Deutsch und waren augenscheinlich südländischer Herkunft. Zeugen, die die Männer gesehen haben oder ebenfalls Opfer ihres Trickdiebstahls wurden, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz zu melden, Telefon 02452 920 0. Hinweise können Sie alternativ auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell