Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Tankstelle

Zeugensuche

Geilenkirchen-Gillrath (ots)

Bei einem Einbruch in eine Tankstelle an der Karl-Arnold-Straße erbeuteten Einbrecher Zigaretten. Am frühen Freitagmorgen (09. September), gegen 02.15 Uhr, hebelten zwei Täter die Eingangstür der Tankstelle auf und gelangten so in den Verkaufsraum. Aus einem Regal im Kassenbereich entwendeten sie Zigaretten und transportierten diese in einem Müllsack ab. Beide Personen trugen bei der Tatausführung Sturmhauben und schwarze Schuhe. Ein Täter war mit einer blauen Jacke und blauen Jeans bekleidet, der andere mit einer grünen Jacke und ebenfalls blauen Jeans. Zeugen, die zur in Rede stehenden Tatzeit oder auch im Vorfeld verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 in Heinsberg zu melden unter der Telefonnummer 02452 920 0. Zudem können Sie Hinweise auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell