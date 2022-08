Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Leichtkraftrad entwendet

Erkelenz (ots)

Ein Leichtkraftrad der Marke Piaggio, welches in einem Vorgarten an der Wilhelmstraße stand, wurde zwischen 15 Uhr am Montag (2. August) und 6 Uhr am Dienstag (3. August) durch unbekannte Täter entwendet. Das Fahrzeug war mit Versicherungskennzeichen ausgestattet.

