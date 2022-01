Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Heinsberg (ots)

Eine Gruppe von vier bis fünf Personen begann am Samstag, 8. Januar, gegen 20.30 Uhr, unvermittelt einen 29-Jährigen am Busbahnhof zu beleidigen. Dessen Mutter und Schwester schritten ein, woraufhin es zur körperlichen Auseinandersetzung kam. Anschließend flüchteten die Unbekannten in Richtung Parkplatz. Der 29-jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Seine 22-jährige Schwester trug leichte Verletzungen davon.

Laut Zeugenaussagen handelte es sich bei den Tätern überwiegend um etwa 17- bis 19-jährige, männliche Jugendliche. Nur einer von ihnen war mit geschätzten 13 Jahre offenbar deutlich jünger. Alle von ihnen waren dunkel gekleidet, einer trug eine graue Basecap.

Wer hat die Täter ebenfalls gesehen oder kann weitere Hinweise auf deren Identität geben? Das Kriminalkommissariat West der Polizei in Heinsberg nimmt diese unter Telefon 02452 920 0 oder online unter https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis entgegen.

