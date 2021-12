Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Telefonbetrüger erfolgreich

Hückelhoven (ots)

Am 17. Dezember (Freitag), gegen 15 Uhr, meldete sich ein angeblicher Mitarbeiter einer Software Firma bei einem Mann aus Hückelhoven und gab an, dass man am Computer des Mannes festgestellt hätte, dass sein Account "gehackt" worden sei. Im Rahmen des Gespräches wurde der Angerufene durch den Betrüger überzeugt, Zahlungen zur Behebung des Problems vorzunehmen.

