Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zwei Frauen bei Unfall leicht verletzt

Erkelenz (ots)

Gegen 16.20 Uhr ereignete sich am 8. Juni (Dienstag) auf der Roermonder Straße / Krefelder Straße ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Frauen leicht verletzt wurden. Eine 50 Jahre alte Frau aus Erkelenz befuhr mit ihrem PKW die Roermonder Straße aus Fahrtrichtung Wegberg kommend und wollte an der Kreuzung Roermonder Straße / Krefelder Straße auf die Krefelder Straße in Fahrtrichtung Schulring abbiegen. An der dortigen Fußgängerampel wollte sie einer 57-jährigen Fußgängerin das Überqueren der Straße ermöglichen und hielt hierfür an. Ein 53 Jahre alter Mann, ebenfalls aus Erkelenz, fuhr auf das wartende Fahrzeug auf. Hierdurch wurde der Wagen der Frau nach vorne geschoben und stieß mit der Fußgängerin zusammen. Dabei wurden die beiden Frauen leicht verletzt.

