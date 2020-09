Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw aufgebrochen

Geilenkirchen (ots)

Am Fasanenweg brachen unbekannte Personen am Montag (14. September) die Fahrertür eines Pkw Audi auf. Eine Zeugin hörte gegen 4.45 Uhr einen Alarm und beobachtete zwei dunkel gekleidete Personen am Fahrzeug. Als sie auf sich aufmerksam machte, flüchteten die Täter in Richtung Falkenweg. Dort stiegen sie in ein dunkles Auto, mit dem sie wegfuhren. Weitere Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Geilenkirchen in Verbindung zu setzen, Telefon 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell