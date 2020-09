Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Täter nach Einbruch festgenommen

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Auf einem Industriegelände an der Boos-Fremery-Straße nahmen Polizeibeamte am 11.September (Freitag), gegen 1 Uhr, einen 29-jährigen Mann fest, der dort in eine Fabrikhalle eingebrochen war. Er hatte bereits Diebesgut zum Abtransport zurecht gelegt als er von den Beamten und einem Diensthund aufgespürt wurde. Der Täter wurde vorläufig festgenommen und das Kriminalkommissariat Geilenkirchen hat die Ermittlungen aufgenommen.

