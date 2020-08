Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Erneuter Einbruch in Physiopraxis

Übach-Palenberg (ots)

Bereits am 22. August berichteten wir mit dem Polizeibericht Nr. 235 über einen Einbruch in eine Physiopraxis auf der Carlstraße. In der Nacht zu Montag, 24. August, brachen unbekannte Personen erneut in diese Praxis ein, indem sie ein Fenster aufhebelten. In einem Büro versuchten sie eine weitere Tür zu anderen Räumen aufzuhebeln, was jedoch misslang.

