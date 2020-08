Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl auf Baustelle

Geilenkirchen-Bauchem (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 20. August, 16 Uhr und Montag, 24. August, 8.30 Uhr, entwendeten Unbekannte an einer Baustelle an der Straße Im Gang mehrere Meter Stromkabel.

