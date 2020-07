Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geschäftseinbruch

Übach-Palenberg-Übach (ots)

Zwischen 21 Uhr am 18. Juli (Samstag) und 8.45 Uhr am 20. Juli (Montag) hebelten unbekannte Täter die Tür eines Geschäftes an der Straße Em Koddes auf. Aus dem Ladenlokal stahlen sie dann Münzgeld. Ob weitere Gegenstände erbeutet wurden, wird noch ermittelt.

