Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Altmetalldiebe auf frischer Tat angetroffen

Wassenberg (ots)

Drei männliche Personen im Alter von 57, 26 und 22 Jahren, aus dem Mönchengladbach und Bedburg stammend, wurden durch Beamte der Polizei Heinsberg an einem Grundstück an der Straße Am Stern angetroffen, als sie an einem Haus Altmetall entwendeten. Die Täter waren zuvor durch einen Zeugen entdeckt worden, der die Polizei verständigte. Die Beamten fertigten gegen alle Personen eine Strafanzeige. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell