Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrere Kellerparzellen aufgebrochen

Heinsberg (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in der Röntgenstraße brachen unbekannte Täter in der Zeit zwischen dem 17. Juni (Mittwoch), 20 Uhr und dem 18. Juni (Donnerstag), 14 Uhr, mehrere Kellerparzellen auf. Ob aus diesen etwas entwendet wurde, stand zum Anzeigenzeitpunkt nicht fest.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell