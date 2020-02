Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl eines Rollers

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Ein vor einem Wohnhaus an der Kirchstraße geparkter Roller wurde am Sonntag (9. Februar) zur Beute unbekannter Täter. Diese entwendeten das grüne Kleinkraftrad der Marke MBK in der Zeit zwischen 6 Uhr und 11 Uhr.

